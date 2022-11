Istanbul, Istiklal Caddesi, il cuore della città per shopping, movida e cultura: nel 2016 un attentato causò 4 morti

L'attentato che ha causato morti e feriti a Istanbul è avvenuto in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca in una zona ad altissima frequentazione e proprio per questo scelta dai terroristi.

Si calcola che nel finesettimana questo viale ricco di bar, cinema, teatri, hotel, discoteche e ristoranti accolga fino a 3 milioni di persone, comprese migliaia di turisti starnieri. Questa zona pedonale lunga 3 chilometri è nota anche come viale Istiklal, oppure viale dell'Indipendenza oppure Gran via di Pera. E' sede anche di istituzioni culturali non solo turche.

Pera, che dò il nome anche all'hotel più noto della città, riprende il nome del quartiere (in turco Beyoğlu).

Istiklal Caddesi, che ha ispirato persino il nome di Parigi dell'Est per Costantinopoli, ha conosciuto anche anni difficili in cui le attività commerciali e turistiche si sono ridotte al minimo. Poi la ripresa fino ai fasti attuali che riprendono quelli iniziali anche se non va dimenticato che nel 2016 questa zona, divenuto teatro di proteste e manifestazioni, ha già vissuto gli orrori degli attentati terroristici nel 2016, quando un'esplosione causò la morte di 4 persone.