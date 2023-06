La Camera approva, il default Usa nelle mani del Senato: repubblicani contro (Biden)

La Camera approva.

Gli Stati Uniti provano in tutti i modi a evitare un default che sarebbe per il Paese, e a cascata addirittura per il mondo intero, un autentico disastro.

“In tutti i modi” proprio letteralmente: perché la legislazione che prevede l’aumento del tetto della spesa pubblica viene approvata, nel ramo del Congresso a maggioranza repubblicana, con la maggioranza dei voti…democratici.

Ebbene sì. L’esito finale è 314 a 117, con 149 repubblicani e 165 democratici a favore, e con 71 repubblicani e 46 democratici contro.

Un’incredibile sfumatura di politica interna, che tanto sfumatura non è.

Perché?

Perché così tanti repubblicani sono paradossalmente contrari a un progetto elaborato in gran parte dai repubblicani stessi, in una Camera a maggioranza repubblicana, appunto?

Ma “naturalmente”, molto semplicemente…per fare dispetto a Biden.

C’è una frangia dell’ultra destra, insomma, che pur di mettere all’angolo il presidente non esita a spingere gli Stati Uniti sull’orlo del baratro.

Per il momento, prevale la ragione, assieme alla ragionevolezza. Va detto e va sottolineato, per merito della sinistra. Ma la palla adesso passa al Senato e, considerata la maggioranza dem risicata al limite dell’inverosimile (un solo voto!), non vanno comunque esclusi eventuali imprevisti, o quanto meno possibili ritocchi.

Soltanto allora Biden sarà chiamato a firmare una legge che rappresenta la salvezza per l’economia americana.

C’è tempo fino al 5 giugno.

Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, “zero cash”, casse vuote, zero fondi e zero stipendi.

Un incubo che l’America e che il mondo non possono permettersi.

Un incubo per il quale, invece, molti repubblicani brinderebbero a scena aperta, pur di riprendersi al più presto la Casa Bianca.



(In foto: Trump e DeSantis, intanto, si litigano a suon di insulti la nomination repubblicana)