Usa 2024, DeSantis sorpassa Trump in Florida: è testa a testa, i due si insultano sui social

Sorpasso.

Almeno in Florida, l’allievo supera il maestro: DeSantis supera Trump.

A rivelarlo, un sondaggio appena realizzato dalla nota società americana “Victory Insights”, sviluppato attorno alle preferenze degli elettori repubblicani dello Stato del Sole.

38,2% contro 38%.

L’attuale governatore prevale soltanto di un soffio, ma impone all’ex presidente un tesissimo e rischiosissimo testa a testa. Con tutti gli altri candidati, infatti, che non vanno oltre il 3%.

DeSantis, insomma, è l’imprevisto in cui potrebbe inciampare Trump, che senza di lui sarebbe stato praticamente sicuro della nomination a destra per la Casa Bianca 2024. Pur tenendo conto, naturalmente, che sul piano nazionale sarà una partita completamente diversa, con la popolarità del tycoon assai più diffusa, nel bene e nel male, rispetto a quella del suo delfino, che altrove, nell’immaginario collettivo, si deve ancora affermare.

Nel frattempo, i due non se le mandano di certo a dire. E anzi, si insultano oramai a scena aperta.

Ogni dossier è buono per entrare in polemica, ogni post social si trasforma in un guanto di sfida.

Con Trump in particolare che, tanto per cambiare, fa sfoggio di nomignoli, sfottò e autentici attacchi frontali.

Pubblica persino un mini video in cui DeSantis viene raffigurato, sotto forma di meme, come un aereo 2024 che si schianta dritto al suolo.



(Trump su Telegram, QUI)

Stesso stile, politico e di comunicazione, già abbondantemente rodato prima contro Hillary e poi contro Joe Biden. Con dei risultati finali oggettivamente notevoli, che hanno però prodotto una vittoria e una sconfitta.

Come finirà stavolta?