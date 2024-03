Trump non può pagare la cauzione da 464 milioni di dollari, 30 compagnie assicurative respingono la richiesta del tycoon

Donald Trump non è in grado di ottenere nei tempi previsti l'intera cauzione di 464 milioni di dollari stabilita dalla sentenza di condanna per frode a New York. È quanto affermano i legali dell'ex presidente in un ricorso presentato oggi ad una corte d'appello citando un broker assicurativo che parla di «impossibilità pratica».

Trump e la mancata cauzione

«Gli sforzi diligenti che sta conducendo l'imputato provano che la cauzione completa richiesta è impossibile», hanno scritto i legali, allegando la dichiarazione giurata del broker.

«La cifra stabilita dalla sentenza, con gli interessi, supera i 464 milioni e poche società specializzate in cauzione ne prenderebbero in considerazione una così ingente», conclude il ricorso, si legge su The Hill.