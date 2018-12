La principessa Latifa è a Dubai: «Sta bene, ecco le foto». Ma la sua scomparsa è ancora un mistero

Su di lei ne erano state dette tante: era stata, qualcuno aveva riferito che era stata prelevata da uno yacht al largo dell'India e poi costretta a rientrare, si temeva fosse scomparsa. Ma la figlia del potete emiro di, la principessa, è ricomparsa oggi in alcune fotografie indicate come recenti, che la ritraggono con la ex presidente d'Irlanda ed ex commissaria UNHCRproprio a Dubai.Lo afferma il sito della BBC: sarebbe la risposta degli Emirati Arabi a chi sollevava dubbi sull'incolumità della principessa Latifa, e «a chi diffonde false accuse», stando ad un comunicato del ministero degli Esteri emiratino. «Fotografie scattate nel corso del pomeriggio che hanno strascorso insieme sono state diffuse e con il loro consenso», recita il comunicato: «Durante la sua visita a Dubai Mary Robinson ha avuto rassicurazioni sua altezza reale Sheikha Latifa sta ricevendo le cure e il sostegno di cui ha bisogno».