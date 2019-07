Mercoledì 3 Luglio 2019, 06:18 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 06:41

TRIPOLI . Attacco aereo al centro di detenzione di migranti illegali di Tajoura attribuito alle forze del generale Haftar: il ministero della Salute del governo Serraj parla di 40 morti e almeno 80 feriti nel raid che fa salire vertiginosamente la temperatura della guerra civile in Libia.Il bombardamento è avvenuto alle porte di Tripoli in un centro di detenzione vicino al mare dove i migranti bloccati prima degli imbarchi illegali li avrebbero condotti a tentare la sorte per sperare in un approdo in Europa.Il ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu aggiunge che nel bombardamento sul centro di detenzione di Tagiura sono rimasti feriti almeno 80 migranti. In un comunicato, il governo appoggiato dagli Stati Uniti accusa il sedicente Esercito nazionale libico guidato dal comandante Khalifa Haftar per il raid aereo. La Libia è divisa tra due governi in guerra e le forze di Haftar controllano gran parte dell'est e del sud del Paese.Nei giorni scorsi proprio Serraj aveva chiesto un incontro riservato avvenuto a Milano con il vicepremier Matteo Salvini per sollecitare al governo italiano un'azione decisa a limitare le mosse di riarmo dell'oppositore Haftar.Il campo dindetenzione di Tajoura è stato di recente messo al.centro dell'attenziome dell'opinione pubblica per le denunce degli organismi umanitari per le condizioni di vita dei migranti reclusi, per le insistenti notizie di sevizie e torture.