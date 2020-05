Libia, Haftar annuncia raid contro obiettivi turchi. La Russia invia sei aerei da caccia

Haftar annuncia una «campagna aerea» contro obiettivi in Libia della Turchia, che qui sostiene il governo di Tripoli. «Nelle prossime ore assisterete alla più vasta campagna aerea nella storia della Libia - minaccia in un comunicato di cui dà notizia Bloomberg il capo delle forze aeree dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Saqr al-Jaroushi - Tutte le posizioni e gli interessi della Turchia in tutte le città sono obiettivi legittimi per i nostri aerei da guerra e chiediamo ai civili di stare lontani da questi».

Intanto a Bloomberg il capo della sicurezza del governo di Tripoli, Fathi Bashagha, ha parlato di informazioni ottenute secondo cui almeno sei MiG 29s e due Sukhoi 24s sono arrivati nell'est della Libia dalla base aerea russa di Hmeimim, in Siria. Ieri il portale di notizie Libya Observer ha dato notizia della distruzione da parte delle forze aeree di Tripoli di sette batterie del sistema antiaereo russo Pantsir-S1 consegnati alle forze di Haftar dagli Emirati Arabi Uniti. Il portavoce delle forze di Tripoli, Mohammed Gununu, ha anche confermato la distruzione di mezzi blindati e di altri mezzi militari in bombardamenti aerei a Tarhuna, oltre ad attacchi aerei ad Al Wishka in cui sono stati uccisi combattenti al comando di Haftar e distrutti depositi di munizioni.

Haftar, alla guida dell'Lna, con l'appoggio di Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, punta dall'aprile dello scorso anno alla conquista della capitale. Due giorni fa il governo di Tripoli ha annunciato di aver ripreso il controllo della base aerea di Watiya, considerata strategica per l'ormai indebolita offensiva di Haftar. Proprio ieri il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha sostenuto che gli equilibri in Libia siano «cambiati in modo considerevole» dopo che la Turchia ha iniziato a sostenere il governo di Tripoli con la formazione, la cooperazione e l'assistenza in campo militare.

I ministri degli Esteri di Russia e Turchia, Serghiei Lavrov e Mevlut Cavusoglu, si sono espressi a favore di un'immediata cessazione delle ostilità in Libia e della ripresa «di un processo politico sotto l'egida dell'Onu con la partecipazione obbligatoria delle fazioni libiche con l'obiettivo di risolvere la crisi in base alle decisioni prese nella conferenza di Berlino, che sono state approvate da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu»: lo riporta il ministero degli Esteri russo riferendo di una conversazione telefonica tra Lavrov e Cavusoglu.

Ultimo aggiornamento: 13:38

