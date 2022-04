Mariupol, battaglia finale? «Non abbiamo più munizioni, cibo e acqua». I filo-russi: conquistato il porto

A Mariupol è arrivato il giorno della «battaglia finale». Lo riferisono le forze armate ucraine con un post sui social, in cui annunciano che, dopo 47 giorni di difesa della città portuale, le risorse della brigata si sono esaurite. «Abbiamo tenuto la difesa facendo l'impossibile, ma tutte le nostre risorse stanno terminando - si legge nel messaggio della 36a Brigata Marina Separata intitolata al contrammiraglio Mikhail Bilinsky -. Per più di un mese, i marines hanno combattuto senza rifornimento di munizioni, senza cibo, senza acqua». La fanteria, dice ancora il messaggio, «è morta» e ora «artiglieri, cannonieri antiaerei, segnalatori, autisti e cuochi stanno combattendo».

APPROFONDIMENTI LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Il cancelliere austriaco Nehammer a Mosca da Putin: 75 minuti di... LA GUERRA Putin e l'ordine di lanciare la bomba nucleare: la possibile... IL FOCUS Putin, perché gli oligarchi non lo tradiscono? Il fattore...

Il cancelliere austriaco Nehammer a Mosca da Putin: 75 minuti di colloquio «non amichevole»

«Oggi probabilmente ci sarà una battaglia estrema» e un «ulteriore combattimento corpo a corpo», un'ulteriore «morte per alcuni e prigionia per altri». «Caro popolo ucraino - si scrive ancora nell'appello dei marines alla cittadinanza - non sappiamo cosa accadrà dopo, ma per favore, ricorda i marines con una parola gentile e, indipendentemente da come gli eventi si svilupperanno ulteriormente, non parlare male dei marines».

I separatisti filo-russi: «Abbiamo preso porto di Mariupol»

«Il porto di Mariupol è stato liberato». Lo afferma il capo della repubblica separatista filo-russa di Donetsk, nel Donbass, citato dalla Tass. Lo scalo «è sotto il nostro totale controllo», ha detto Denis Pushilin, parlando al primo canale della tv russa, Pervyj kanal.

Zelensky: «A Mariupol decine di migliaia di morti»

«Mariupol è stata distrutta, decine di migliaia di persone sono morte, ma nonostante questo i russi non fermano la loro offensiva». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Parlamento sudcoreano, al quale ha detto che durante il conflitto «la Russia ha distrutto infrastrutture chiave dell'Ucraina, tra cui almeno trecento ospedali». «L'Ucraina ha bisogno di altro aiuto per sopravvivere a questa guerra», ha aggiunto Zelensky, dicendo che «la Russia minaccia l'Europa e non solo l'Ucraina».

Kiev: 33mila abitanti di Mariupol deportati in Russia

Sono 33.000 gli abitanti di Mariupol deportati con la forza in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk. Lo ha annunciato la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova nel suo canale Telegram, come riporta Unian. Nelle zone occupate della città «è in corso una brutale retata di civili, condotta con l'assistenza di collaboratori locali», ha detto Denisova.