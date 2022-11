Midterm, l’America al voto: “referendum” su Biden, crocevia Florida

MIAMI - Miami, Florida: questo viaggio dell’America al voto comincia da qui.

La posta in gioco è altissima: ci sono naturalmente le elezioni di midterm, cosiddette di “metà mandato”, e di conseguenza il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, di un terzo del Senato nonché, aspetto non di minore importanza, di 36 governatori su 50.

Non solo.

In gioco, in realtà, c’è anche un grosso pezzo di Casa Bianca, una sorta di gigantesco “referendum” sul destino politico di Joe Biden, la cui ricandidatura in chiave 2024 è tutt’altro che certa.





Ebbene, il fatto che questo viaggio, che questo racconto, cominci da qui non è assolutamente una coincidenza.

Perché proprio la Florida rischia per Biden e per i democratici di essere il crocevia della sconfitta.

A livello di Stato, con DeSantis pressoché certo di riconferma.

Ma anche a livello di Casa Bianca, appunto, con lo stesso DeSantis pronto a lanciarsi nella mischia.

In una mischia che, tra le altre cose, lo potrebbe portare faccia a faccia con (contro) il suo “padre politico” Trump.

Appuntamento potenzialmente epocale, dunque.

Fissato in calendario tra una manciata di ore: gli occhi del mondo puntati sull’8 novembre 2022.