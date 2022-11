Iran sta per attaccare l'Arabia Saudita, WSJ: «Azioni militari imminenti»

L'Iran sta per attaccare l'Arabia Saudita. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari sauditi e americani secondo i quali Stati Uniti, Regno dell'Arabia e molti altri Stati della regione hanno alzato il livello di allerta per le loro forze militari. Il Consiglio per la sicurezza nazionale americana, rivelano le diverse fonti al quotidiano di New York, si è detto «preoccupato e pronto a rispondere in caso di attacco».

Russia, l'Iran fornirà anche missili balistici. Kiev: «Raggio d'azione di 700 km, non abbiamo difesa adatta»

Il generale americano Pat Ryder ha dichiarato martedì durante una conferenza stampa che gli Stati Uniti rimangono «preoccupati» per «la situazione di minaccia nella regione» e sono «in contatto regolare» con i funzionari sauditi. «Ci riserviamo il diritto di proteggerci e difenderci indipendentemente da dove prestino servizio le nostre forze, in Iraq o altrove», ha detto Ryder, rifiutandosi di fornire informazioni su qualsiasi minaccia specifica.

La tensione

Le proteste in atto in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, giunte alla settima settimana, «sono frutto dei complotti di Usa, Gran Bretagna, regime sionista e regime marcio dell' Arabia Saudita», aveva detto il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami. «Sig. Biden! ti abbiamo cacciato via dall'Iran e dalla regione e seppelliremo il tuo sogno sulle proteste in questa terra. L' Arabia Saudita e i suoi media affiliati! Attenzione, verremo da voi per aver provocato il nostro popolo e seminato discordia. Immaginate solo cosa potrebbe succedervi. Quindi, fareste meglio a non sentirvi calmi, poiché vi toglieremo la calma», aveva aggiunto Salami, che, rivolgendosi poi ai manifestanti, aveva avvertito: «Non lasciatevi ingannare dai nemici. Oggi deve essere l'ultimo giorno dei disordini. Non venite in piazza. Nessuno vi lascerà ribellare in questa terra».