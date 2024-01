Knick Smith e Dennis Chambers in concerto ad Aversa

È un trio a trazione “black”, quello che sabato sera alle 21:00 si esibirà in Piazzetta Lucarelli ad Aversa. A guidare la formazione sarà Knick Smith, uno dei più talentuosi pianisti jazz sulla scena internazionale, che ha condiviso per dieci anni il palco con il grande bassista Stanley Clarke ed è stato in tour, tra i tanti, con Stevie Wonder, Queen Latifah, Kenny Garrett, George Duke e Dianne Reeves. Inoltre, Smith ha lavorato alle musiche della serie tv “Soul Food” e di diversi progetti cinematografici.

A sostenere le sue peripezie sui tasti bianchi e neri, Dennis Chambers, uno dei più portentosi batteristi al mondo, capace come nessuno di miscelare potenza e tecnica, e il bassista Edwin Livingston.

Durante il concerto, organizzato da Antonio Iazzetta in collaborazione con il Live Tones Napoli Party ETS di Alberto Bruno e Ornella Falco, il trio proporrà brani dall’ultimo album del pianista, “Romance” e alcuni standard jazz e fusion.

«Ho deciso di diventare un pianista jazz perché il jazz è una forma d’arte spirituale, versatile e sfidante», dice Smith.