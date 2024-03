Jordan Henderson contro la Saudi Pro League: «Ho sbagliato ad andare in Arabia Saudita, non mi andava bene. Adesso sto rivivendo notti europee»

L'ex centrocampista del Liverpool Jordan Henderson è stato uno dei tanti big ad emigrare in Arabia Saudita nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Ha scelto l'Al Ettifaq, squadra di Steven Gerrard, per provare una nuova esperienza e sfruttare un contratto faraonico, ma presto si è reso conto di aver preso la decisione sbagliata. Infatti appena 6 mesi dopo ha scelto di tornare in Europa, accettando a gennaio la chiamata dell'Ajax.

Henderson ammette di aver sbagliato ad andare in Arabia Saudita

Lo stesso Henderson ha sottolineato al quotidiano olandese Parool come la sua scelta di andare in Arabia non sia stata azzeccata: «Durante quei cinque mesi in Arabia Saudita ho imparato molto su me stesso. Quali sono le mie motivazioni? Perché gioco a calcio? Il calcio è nel mio sangue, ora lo so. La competitività in Arabia Saudita si sta sviluppando e sarà maggiore, ma al momento non mi va bene. Ho fatto un errore ad andare in Arabia».

Il suo approdo in Saudi Pro League aveva già sollevato diverse polemiche in Inghilterra, dal momento che l'ex capitano del Liverpool si è posizionato come uno dei principali difensori dei diritti LGTBI+ e, dal suo paese natale, si ritiene che non siano presenti in Arabia: «Tutto il mondo ha un'opinione, alcune più piccanti di altre. Va bene e fa parte del gioco. Sono abituato a queste cose. Ma la gente non conosce tutta la storia. Solo io la so».

Il ritorno in Europa

Adesso è contento all'Ajax e può respirare nuovamente il sapore del calcio europeo: «Sono tornato a vivere notti europee come contro l'Aston Villa. Voglio creare una grande sorpresa con i miei compagni di squadra. Quando le persone mi fischiano, mi dà una motivazione in più.