«Parole in viaggio», a Napoli la rassegna di Kel 12 che racconta i segreti dell'Arabia Saudita

E’ stata posticipata al 6 marzo a Napoli, la tappa di «Parole in Viaggio Arabia Saudita: al cospetto di una storia che merita di essere raccontata».

Un evento speciale per la città di Napoli e per i viaggiatori appassionati e curiosi, promosso dal Tour Operator Kel 12, in collaborazione con le Agenzie di Viaggio partner partenopee, Saudi Tourism Authority e Royal Commission for Aiuia; una serata dedicata alla scoperta dell'Arabia Saudita, una delle ultime frontiere del turismo.

Kel 12, pioniere sulla destinazione, propone per l’Arabia Saudita una programmazione di viaggi tra le più ampie e strutturate promosse ad oggi sul mercato avvalendosi di esperti conoscitori, tra i quali anche archeologi, capaci di trasmettere la conoscenza e la complessità di un luogo con passione e competenza.

La presentazione si terrà presso il prestigioso Complesso Monumentale Donnaregina, Fulvio Cinquini, Esperto Kel 12 e fotografo, e Marco Cattaneo, Direttore National Geographic Italia, accoglieranno gli ospiti con racconti emozionali e immagini, per far conoscere una destinazione ricca di fascino, capace di conservare meraviglie archeologiche e naturali senza uguali.

Con loro interverranno anche Alberto Truffa, Market Manager Italy di Saudi Tourism Authority e Lucrezia Martinengo Travel Trade Manager Italia di Royal Commission for Aiuia.

Partendo da Aiuia, straordinaria testimonianza di un passato importante, ci si immergerà nelle atmosfere saudite che raccontano di culture profonde e tempi antichi, tra siti archeologici di grandiosa bellezza, moderne città dall'animo antico, una natura inaspettata e una popolazione gentile e ospitale.

«Parole in Viaggio» è la rassegna di appuntamenti firmati Kel 12 e condotti da Marco Cattaneo, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo, compagnie aeree.

Racconti e incontri che richiamano viaggiatori appassionati, agenti di viaggio e giornalisti che si ritrovano insieme per dialogare e condividere la passione per la scoperta e la conoscenza.