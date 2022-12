Migranti, gelo Italia-Francia. Palazzo Chigi: «Dall'Eliseo nessun invito ufficiale a Parigi sul caso Ocean Vikings»

Il lavoro tra Francia e Italia «continua» e «da quanto sappiamo, la signora Meloni continua a cercare una data per la sua visita a Parigi per la quale si è impegnata a lavorare dopo l'episodio del mese scorso sul caso Ocean Viking»: è quanto affermano fonti dell'Eliseo alla vigilia del vertice di Alicante.

L'Eliseo: «Aspettiamo una conferma da Meloni»

Da Meloni, hanno proseguito le fonti interrogate sulla possibilità di un incontro bilaterale con il presidente Emmanuel Macron, «stiamo aspettando una conferma, in ogni caso che ci proponga delle date per poter venire a Parigi. Questo ovviamente non impedisce lo sviluppo di contatti a margine di tutti i vertici ed eventi in cui si vedono (con Macron, ndr), quindi ovviamente (il recente vertice di Tirana, ndr) e Alicante questa settimana e, naturalmente, il Consiglio europeo, che sarà il primo Consiglio europeo per Meloni, la prossima settimana, con questioni molto importanti per tutti noi e soprattutto per l'Italia», concludono a Parigi.

Palazzo Chigi: «Nessun invito ufficiale ricevuto»

«Non ci risulta alcun impegno assunto dal presidente Meloni per una visita a Parigi. Né al presidente è giunto alcun invito ufficiale, immaginando che determinati inviti non si facciano a mezzo stampa»: così fonti di palazzo Chigi, interpellate dall'ANSA dopo che l' Eliseo ha fatto sapere di attendere una risposta dalla presidente del Consiglio su una possibile data per la sua visita a Parigi in seguito al caso della Ocean Viking.