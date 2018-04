Lupi solitari o emulazione, controlli flop dopo l'attacco in Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Aprile 2018, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 08:15

Il buco nel sistema di sicurezza e l'azione di uno squilibrato o di un lupo solitario. Nella valutazione delle minacce, che i servizi di informazione italiani, sono chiamati a svolgere pesa anche questo aspetto. E i fatti avvenuti ieri a Muenster, che nulla hanno a che vedere con il terrorismo di matrice islamica, dimostrano come gli elementi di imprevedibilità crescano soprattutto in relazione alla possibilità di azioni emulative e come le misure non siano mai sufficienti. Blindare la città non basta.L'esempio plastico a Roma è andato in scena venerdì scorso, quando alla vigilia di una festa simbolo per la cristianità, in una città blindata con un piano straordinario per la Pasqua, un tir di 12 metri ha violato la green zone, ha percorso un pezzo di via del Corso, procedendo a passo d'uomo tra i pedoni, e ha quasi raggiunto piazza del Parlamento. L'autista turco, Mavi Cekici, aveva solo sbagliato strada. Ma è stata la prova che le falle, anche in un momento di massima allerta, posso aprirsi e azioni estemporanee, e quindi imprevedibili, rappresentano una minaccia concreta alla quale è quasi impossibile fare fronte.