New York, la Little Island non è più un sogno: ecco il paradiso galleggiante e floreale

A New York apre 'Little Island', una futuristica isola galleggiante che sorge sul fiume Hudson dalla quale poter ammirare Manhattan sotto una nuova luce. Little Island, sviluppata dalla Diller-von Furstenberg Family Foundation in collaborazione con l'Hudson River Park Trust e l'Heatherwick Studio, è stata costruita senza legami di terra, con dei piloni a forma di tulipano che si incastrano fra loro e la fanno salire o scendere assecondando il moto ondoso e il livello dell'acqua del fiume. Ci si sale grazie ai due ponti creati all'altezza della 13th Street, fra i moli 53 e 57, ed è visitabile, su prenotazione, dalle 6 del mattino all'1 di notte. Il parco di 2,4 acri ospita oltre 350 specie di fiori, alberi e arbusti, un percorso escursionistico, punti di osservazione e un anfiteatro.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Viaggi tra green pass, vaccini, tamponi e quarantena: come prepararsi... LA POLEMICA Vaccini ai turisti, De Luca: «Con quali vaccini se non li... LA RIPARTENZA Vacanze, si torna a viaggiare: niente più quarantena, resta...

«È stato pensato per essere un luogo in cui rilassarsi e penso che siamo stati in grado di farlo con il paesaggio, mascherando il rumore visivo e persino acustico della città in modo che tu possa concentrarti verso l'interno. È diverso da qualsiasi altro parco», sostiene l'architetto Signe Nielsen. «Spero che Little Island funga da oasi stravagante per tutti coloro che la visiteranno, un luogo in cui girovagare ed essere felicemente sorpresi a ogni svolta, in cui oziare, ammirare il paesaggio ed essere intrattenuto, istruito e stimolato», ha detto Barry Diller, marito di Diane von Fürstenberg, che stanno già stilando la programmazione artistica dei prossimi tre anni, con artisti di Broadway e dell'American Ballet Theatre.