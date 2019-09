«Uccisa da una malattia sconosciuta», l'Oms invia medici specialisti in Africa: l'incubo del virus

Sabato 14 Settembre 2019, 15:23

Secondo quanto riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità, in Tanzania una donna è morta per una malattia sconosciuta. L'Oms ha già inviato una squadra di specialisti nel paese africano per condurre un'indagine urgente.La donna, deceduta nella città di Dar es Salaam l'8 settembre, presentava sintomi comuni a diverse patologie, quali la dengue e la malaria, entrambe endemiche in Africa orientale. Del caso ha parlato alla Reuters Justin Williams, direttore della comunicazione e delle politiche per l'ufficio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Nairobi.Williams ha anche detto di aver notato che la defunta presentava sintomi comuni all'Ebola, ma che non vi era alcuna indicazione che la donna avesse viaggiato in un'area colpita dal virus o avesse avuto contatti con una persona infetta.«È più probabile che sia qualcos'altro», ha aggiunto.