Il paese dove da 9 anni nascono solo femmine: esperti allarmati sul fenomeno

Giovedì 15 Agosto 2019, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:24

Da. Si tratta di unocaso che si sta verificando in una cittadina polacca, Miejsce Odrzanskie, un villaggio di 300 abitanti in, dove dal 2010 le uniche persone che nascono sono di sesso femminile. Da 9 anni non nasce nemmeno un maschietto e il fenomeno ha fatto allarmare gli esperti.La città si è adeguata alle nascite in rosa, tanto che è stata creata una squadra di vigili del fuoco solo al femminile. Il sindaco della cittadina ha affermato che verrà dato un premio alla prima donna che metterà al mondo un figlio maschio, nel villaggio ironizzano sul caso e anche gli anziani affermano che le nascite maschili da loro sono sempre stato un fenomeno piuttosto raro.Gli esperi però sembrano essere piuttosto allarmati. Rafal Ploski, uno dei ricercatori che si sta occupando del caso, ha affermato che verranno fatti studi basandosi sulle statistiche delle nascite, i fattori ambientali e si cercherà di capire se i genitori delle ragazze siano in qualche modo parenti anche alla lontanissima. Solo per gli esperti però sembra essere un problema, tutte le bimbe e ragazze sembrano vivere con serenità questa condizione e alla domanda se siano preoccupate o meno di trovare marito, rispondono che nella peggiore delle ipotesi lo andranno a cercare in un'altra città.