Uccide la moglie incinta e le sue due figlie di 1 e 4 anni, papà si dichiara colpevole per evitare la pena di morte

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 14:32

Ha confessato, dichiarandosi colpevole di aver ucciso la moglie Shannan incinta di 15 settimane e le sue due figlie, Bella di 4 anni e Celeste di un anno. Così eviterà la pena di morte. Chris Watts, 33 anni, ha patteggiato su nove accuse, tra cui omicidio e interruzione illegale di una gravidanza. Sarà condannato all'ergastolo.Il 13 agosto scorso fu lui stesso a denunciara la scomparsa della sua famiglia Frederick, una città a circa 30 miglia a nord di Denver, negli Stati Uniti. Ore dopo fu arrestato come principale indiziato, poi trovarono i corpi senza vita in una proprietà di una compagnia petrolifera e del gas dove lavorava della donna, 34 anni e in attesa del terzo figlio, e delle loro due bambine.La polizia ha detto che Watts ha ammesso di aver ucciso sua moglie, ma ha affermato di averla uccisa perché lei avrebbe strangolato i loro figli. Tuttavia durante il processo ha rivisto la sua dichiarazione e confessato di essere l'assassino dell'intera famiglia. La condanna definitiva che lo porterà a passare il resto dei suoi giorni in prigione è prevista per il 19 novembre.«Posso solo dire che spero ci sia un senso di chiusura su questa vicenda», ha detto il procuratore distrettuale di Weld County, Michael Rourke. «So che questo non sarà mai pienamente realizzato perché, ovviamente, la tragedia che ci attende oggi è la perdita di quattro belle vite, compreso il bimbo che aveva in grembo la donna».