Paura in Russia, ex agente della Wagner spara contro la polizia: aveva disertato

Panico in Russia. Un ex membro della Wagner, compagnia militare privata che ha stretti legami con Putin, ha sparato contro gli agenti di polizia. Per alcune ore, martedì 6 dicembre, si è temuto il peggio a Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov. Siamo nel sud della Russia. Un uomo armato e vestito in mimetica ha imbracciato il fucile e dato fuoco. Che si trattasse di un disertore l'ha scoperto Rfi, con il corrispondente a Mosca.

Ucraina, Putin: accordo inevitabile, caos internazionale determinato dall'Occidente

Ex agente della Wagner spara contro la polizia, cosa è successo

Chiusura degli asili, raccomandazione ai residenti di non uscire, blocco di ingressi e uscite in città con giganteschi ingorghi. Sono le conseguenze delle ore di paura provocate da un uomo, armato di kalashnikov, ha aggredito la polizia prima essere arrestato nei pressi di un vecchio allevamento di maiali abbandonato.

Missili, droni e caccia: il nuovo patto del male tra Russia, Iran e Corea del Nord

I sospetti

Si è prima sospettato che fosse un disertore, essendo la zona di combattimento molto vicina. Il media russo Baza, noto per avere buone fonti con le forze di sicurezza, ha stilato questo profilo preciso: Pavel Nikolin, 43 anni, che stava scontando una pena per rapina nella colonia penale di Ufa, nel sud della Russia, quando fu reclutato da Wagner. Avrebbe disertato il 24 novembre.

Yashin, l'oppositore russo anti-Putin condannato a otto anni e mezzo: aveva condannato i crimini di Bucha

Il capo della compagnia dei mercenari ha risposto così sul suo canale Telegram: «Un ringraziamento speciale agli agenti di polizia responsabili di questo arresto, consiglio loro il meraviglioso film Rambo. Occorre anche indagare a parte come questo tipo di incidenti, che dovrebbero essere classificati come "top secret", siano caduti nelle mani dei giornalisti. Prima di aggiungere, minaccia sottilmente velata: “ Anche Wagner condurrà le sue indagini».