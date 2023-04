La Plastisfera è una realtà, le creature marine costiere prosperano anche sull’isola di plastica nel Pacifico

La Great Pacific Garbage Patch è il più grande accumulo di plastica oceanica al mondo ed è stato scoperto alcuni anni fa. Le dimensioni sono tre volte quelle della Francia, ed è situato a metà strada tra le Hawaii e la California. Si tratta di un’isola di plastica composta da una massa aggrovigliata di bottiglie di plastica, microplastiche, attrezzi da pesca e altro ancora, il tutto trasportato dalla corrente dell'oceano. Ora però, gli scienziati hanno scoperto che questa piattaforma ospita gli invertebrati marini che vivono e si riproducono lì, tra cui cozze, ostriche e crostacei. La maggior parte di quelli trovati dai ricercatori statunitensi di solito abitano solo le aree costiere dell'Oceano Pacifico occidentale. Lo studio è stato condotto da Linsey Haram dello Smithsonian Environmental Research Center nel Maryland e pubblicato su Nature Ecology & Evolution.

Gli autori suggeriscono che questa scoperta indica che le specie originarie della costa sono in grado di sopravvivere e riprodursi su detriti di plastica che potrebbero aver percorso migliaia di miglia nel corso di diversi anni. Possono rappresentare quindi un nuovo tipo di comunità ecologica nell'oceano che si sviluppa sulle zattere di plastica. «Dimostriamo che il mare aperto è colonizzato da una vasta gamma di specie costiere, che sopravvivono e si riproducono qui, contribuendo fortemente alla sua composizione della comunità galleggiante», dicono Haram e colleghi. «Sembra che le specie costiere persistano ora in mare aperto come componente sostanziale di una comunità neopelagica sostenuta dal vasto e in espansione mare di detriti di plastica. La Plastisfera può ora fornire nuove straordinarie opportunità per le specie costiere di espandere le popolazioni nell'oceano aperto e diventare una parte permanente della comunità pelagica».

È noto che la plastica che finisce nei nostri fiumi o viene inghiottita dalle maree sulle spiagge viene trasportata dalle correnti prima di finire in mare aperto. Queste materie plastiche vengono scomposte dalle onde e dalla luce solare in piccole microplastiche, che possono essere scambiate per cibo dalla vita marina con conseguenze fatali. Alla fine la plastica rimane intrappolata nei centri dei bacini oceanici o dei vortici subtropicali - grandi sistemi di correnti rotanti in ciascuno dei cinque principali oceani. Sfortunatamente, i cinque vortici subtropicali del mondo possono ospitare isole di spazzatura, composte da rifiuti di plastica, attrezzi da pesca e altri detriti. La Great Pacific Garbage Patch, tra la California e le Hawaii, è la più conosciuta perché lungo quella zona passa molto traffico navale.

Per il nuovo studio, il team ha raccolto 105 elementi di detriti di plastica galleggianti tra novembre 2018 e gennaio 2019. Molti oggetti hanno mostrato un degrado avanzato dall'aver fatto di essere stati in mare per molti anni, come gli articoli per la famiglia. «A esempio, molti bidoni e cestini di plastica, in genere con uno spessore minimo di 3-5 millimetri, erano ora sottili come la carta e altamente friabili» dicono i ricercatori. Nel complesso, hanno trovato prove di specie costiere viventi sul 70,5% dei detriti analizzati. Hanno identificato 484 organismi invertebrati marini sui detriti, di cui l'80% erano specie che si trovano normalmente negli habitat costieri. Gli esempi includevano i crostacei dell'ordine amphipoda (Elasmopus rapax e Calliopius pacificus), le cozze (Musculus cupreus), l'anemone di mare (Diadumene lineata) e l'ostrica del Pacifico (Crassostrea gigas). Il numero di specie costiere come artropodi e molluschi identificati rafting sulla plastica era più di tre volte superiore a quello delle specie pelagiche che normalmente vivono in mare aperto. Notano che la diversità di tutti gli organismi era più alta sulla corda e che le reti da pesca ospitavano la più alta diversità di specie costiere. Gli autori identificano anche prove di riproduzione sessuale sia tra le specie costiere che in mare aperto, anche tra gli idroidi (parenti di meduse e coralli) e gli anfipodi e gli isopodi (entrambi i tipi di crostacei). «La presenza di femmine riproduttive e classi di dimensioni multiple per crostacei e cnidari costieri suggerisce che le specie costiere si stanno riproducendo e possono auto-reclutamento e popolando continuamente le loro zattere madri» dicono.

Sono ora necessarie ulteriori ricerche per capire come sopravvivono le specie e le «conseguenze logiche ed evolutive», conclude il team. «Con la generazione di rifiuti di inquinamento plastico e gli input nell'oceano che dovrebbero aumentare in modo esponenziale nei prossimi decenni, una fonte costante di substrato potrebbe sostenere il neopelagico come comunità persistente» dicono. «La ricerca futura dovrebbe anche indagare il grado in cui i modelli osservati nell'Oceano Pacifico settentrionale si verificano in altri sistemi di rotazione oceanica».