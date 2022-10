Putin in crisi, gruppo nazionalista russo si oppone alla guerra e lotta per l'indipendenza

«Non è la nostra guerra». Quella dei nazionalisti baschiri in Russia è una rivolta contro Putin. Il gruppo ha annunciato la formazione di un movimento di resistenza armata per opporsi al conflitto in Ucraina. Centri di arruolamento bombardati e uffici dei partiti politici in fiamme, con lo scopo di ottenere l'indipendenza dello stato per il Bashkortostan.

L'annuncio su Telegram

Il 21 settembre, quando Putin ha dichiarato la sua parziale mobilitazione, il canale anonimo di Telegram "The Committee of Bashkir Resistance" si è annunciato e ha dichiarato che l'obiettivo dei suoi membri è che "il Bashkortostan sarà libero". Due giorni dopo, il canale ha chiesto di bombardare i commissariati militari per impedire la mobilitazione dei baschiri. E il 24 settembre qualcuno ha lanciato una bomba incendiaria contro gli uffici di Russia Unita nella città baschira di Salavat.

Bashkir nationalists launch armed underground movement against Russia’s war



Bashkirs announced the formation of an armed resistance movement to oppose what they say is “not our war” by firebombing military centers and to pursue Bashkortostan independencehttps://t.co/CFQzdkmtWg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 20, 2022

Le preoccupazioni di Mosca

Altri attivisti baschiri hanno chiesto ai loro connazionali di andare clandestinamente per combattere la campagna di mobilitazione di Mosca e poi cercare l'indipendenza per la loro repubblica. Tutti rifiutano l'idea che i Bashkir debbano combattere e morire “per 'un mondo russo'” o addirittura rimanere parte della Federazione Russa. Gli analisti stanno prendendo sul serio questo movimento. Abbas Gallyamov, che in precedenza ha servito nel governo Ufa, afferma che i gruppi clandestini hanno finanziamenti dai principali uomini d'affari locali e che sebbene non siano grandi - per essere efficaci come cospirazioni, non possono esserlo, sostiene - possono essere i centri attorno al quale se ne formeranno altri se Mosca si indebolisce.

Chi sono i Bashkir

I Bashkir sono un gruppo etnico turco, originario della Russia. Sono concentrati nel Bashkortosta, una repubblica della Federazione Russa e nella più ampia regione storica di Badzhgard, che si estende su entrambi i lati dei monti Urali. In precedenza nomadi e fieramente indipendenti, i Bashkir passarono gradualmente sotto il dominio russo a partire dal XVI secolo, da allora hanno svolto un ruolo importante nella storia della Russia, culminando nel loro status di autonomia all'interno dell'Impero russo, dell'Unione Sovietica e della Russia post-sovietica.