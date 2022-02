Putin, il colpo di Stato dello Zar: un premier fantoccio per governare da remoto

C’è l’ombra di Hitler sulla mappa della nuova (o vecchia?) Europa che emergerà dall’affondo di Putin. Nel discorso registrato in cui ha dichiarato la guerra, il leader russo ha indicato due obiettivi: la “de-militarizzazione” dell’Ucraina e la sua “de-nazificazione”. La prima porta alla neutralità del Paese, perché non costituisca più una minaccia per Mosca e per i russi. La seconda al rovesciamento del legittimo governo di Kiev guidato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati