Putin attacca l'Occidente.Ha assunto una posizione di leader in gran parte «saccheggiando le altre nazioni e non può proporre il suo come modello di sviluppo». Lo ha detto il presidente russo, citato dalla Tass. Il mondo unipolare, ha aggiunto il presidente, frena lo sviluppo e «la teoria del miliardo d'oro» (cioè l'insieme delle popolazioni dei Paesi sviluppati) è «razzista e neocoloniale». E poi ha proseguito: «Una nuova era comincia nella storia del mondo», un'era in cui «soltanto gli Stati veramente sovrani potranno mostrare alti tassi di crescita». Per quanto riguarda la Russia, Putin ha affermato che «i meccanismi del potere devono essere resi più aperti» e il Paese «deve andare avanti, perché è inaccettabile riposarsi solo sugli allori e godere dei successi degli antenati». Putin, citato dalla Tass, parlava in un forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche.

Lavrov minaccia l'Occidente

La Russia punta oltre il Donbass. «Gli obiettivi geografici» dell'invasione russa dell'Ucraina sono cambiati. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, precisando in un'intervista rilasciata ai media russi che le forze di Mosca intendono «liberare» Kherson, Zaporizhzhia e un certo numero di altre regioni. «Quando c'è stata una riunione dei negoziatori a Istanbul, c'era una geografia e la nostra disponibilità ad accettare la proposta ucraina si basava sulla geografia della fine di marzo. Oggi, la geografia è diversa. Non è solo la Dpr e la Lpr (le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk che compongono il Donbass, ndr) , è anche la regione di Kherson, la regione di Zaporizhzhia e una serie di altri territori», ha affermato Lavrov.

Ucraina, Putin apre a cooperazione su export grano

La questione delle armi a lungo raggio

Il capo della diplomazia russa ha quindi minacciato che se l'Occidente fornirà a Kiev armi a lungo raggio, «gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina si sposteranno ulteriormente», ribadendo che la «denazificazione» e «smilitarizzazione» dell'Ucraina rimangono rilevanti per l'esercito russo.

Lavrov gives the biggest official signal yet that Russia is planning to annex southern Ukraine.



"Now the geography has changed. It's not just Donetsk and Luhansk, it's Kherson, Zaporizhia, and several other territories. And this is an ongoing process, consistent and insistent." pic.twitter.com/xN6IMmAr5R — max seddon (@maxseddon) July 20, 2022

Finché l'Occidente continuerà ad inviare all'Ucraina «armi a raggio sempre più lungo, come i missili Himars», la Russia sposterà «ancora più lontano gli obiettivi strategici» in Ucraina rispetto alla linea attuale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista a Russian Today. «Questo perché - ha aggiunto - non possiamo permettere che in quella parte dell'Ucraina che sarà controllata da Zelensky o chi lo sostituirà, ci siano armi che rappresentano una minaccia diretta al nostro territorio e il territorio di quelle repubbliche (del Donbass, ndr) che hanno dichiarato la loro indipendenza».