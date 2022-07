Gas, Von Der Leyen: «Ridurre il consumo del 15%. Mosca ci ricatta»

Mosca usa il gas come arma di ricatto. «Oggi è il giorno 147 della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Ma abbiamo visto che mesi prima della guerra la Russia teneva a un livello intenzionalmente basso l'offerta e la fornitura di gas, nonostante i prezzi alti - ha sottolineato von der Leyen -. Gazprom non ha intenzione di riequilibrare il mercato. Al contrario, ha tenuto a un livello molto basso gli stoccaggi, riducendo la fornitura per creare tensioni sul mercato e aumentare i prezzi», ha sottolineato von der Leyen aggiungendo che il regolamento varato dalla Commissione fa perno sull'articolo 122 dei Trattati Ue.

«In caso di interruzione chiediamo ai Paesi di ridurre del 15% i consumi di gas, che equivale al 45 miliardi di metri cubi di gas e con questa riduzione potremo superare in sicurezza l'inverno anche in caso di interruzione completa di approvvigionamento di gas russi». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Russia is using gas as a weapon.



We have to address our energy security at EU level.



We learnt from the pandemic that if we act in unity, we can address any crisis.



So let's act together to reduce gas use and provide a safety net for all EU countries. https://t.co/Or53o1Acer

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2022