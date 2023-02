Quattro robot «Marker» sono arrivati ​​nel Donbass nei tempi previsti secondo quanto riportato da Dmitry Rogozin sul suo canale Telegram. L'uomo è il capo della squadra speciale di consiglieri militari dello Zar. «Stiamo iniziando a caricare immagini di obiettivi, elaborare algoritmi di combattimento come parte di un gruppo di robot da combattimento e installare potenti armi anticarro», ha affermato l'ex direttore di Roskosmos.

Yevgeny Dudorov, direttore esecutivo dell'Ong Android Technics, ha confermato a Ria Novosti che i complessi robotici sono stati consegnati nella zona di operazioni speciali. «Ora c'è da preparare l'equipaggiamento, controllare i sistemi e le attrezzature, valutare le prestazioni del software, dei sistemi di comunicazione e di navigazione in condizioni reali, addestrare e sviluppare gli algoritmi per l'uso del sistema di controllo autonomo Marker», ha detto l'interlocutore dell'agenzia.



Four Russian Marker UGVs to be deployed on the Ukrainian battlefront.

The executive director of the Magnitogorsk "Android Technology" Yevgeny Dudorov : The loading of four unmanned "Markers" to be sent to the Donbass has begun.https://t.co/Ti8B6R1w9g

