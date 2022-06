Putin, come finirà il conflitto? La guerra in Ucraina «sarà il suo Vietnam»: l'analisi dell'ammiraglio americano

La guerra in Ucraina rischia di diventare un nuovo "Vietnam" per Putin. La campagna russa, che aveva puntato a prendere il controllo dell'intera nazione in poco tempo è in stallo dopo oltre 100 giorni. Anche se si continua a combattere ferocemente in Donbass, dove gli Ucraini hanno difficoltà di mezzi e personale, per Mosca il primo obiettivo, catturare Zelensky e instaurare un governo amico a Kiev si può dire già fallito. Ma come finirà la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati