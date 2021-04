Minneapolis, polizia uccide ventenne afroamericano: scatta il coprifuoco nella città

Mentre è in corso il processo contro l'agente Derek Chauvin accusato dell'uccisione di George Floyd lo scorso maggio, a Minneapolis la polizia ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brooklyn Center, e l'episodio ha innescato nuove proteste contro le forze dell'ordine. Lo riferiscono i media statunitensi. I familiari della vittima lo hanno identificato quale Daunte Wright. L'episodio avrebbe avuto luogo poco prima le 14 di ieri ora locale.

APPROFONDIMENTI MINNEAPOLIS George Floyd: «Per favore, non spararmi». Il video prima... LA POETESSA Amanda Gorman, la poetessa fermata dalla polizia: «Io, da icona...

George Floyd: «Per favore, non spararmi». Il video prima dell'arresto mostrato al processo contro il poliziotto Derek Chauvin

l sindaco di Brooklyn Center ha imposto il coprifuoco dopo l'uccisione del giovane e le proteste che ne sono seguite, con scontri tra centinaia di manifestanti e gli agenti. Questi ultimi hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Mentre il primo cittadino di Brooklyn Center, Mike Elliott, ha chiesto via Twitter alle persone «di stare a casa, al sicuro», il governatore del Minnesota Tim Walz ha detto che stava «monitorando attentamente la situazione» e pregando per la famiglia di Wright.

“Our entire community is filled with grief following today’s officer-involved shooting of Daunte Wright, a 20 year old young man. Our hearts are with his family, and with all those in our community impacted by this tragedy... — Mayor Mike Elliott (@mayor_elliott) April 12, 2021

Alcuni membri della Guardia Nazionale del Minnesota, già schierati per il processo per omicidio di Derek Chauvin per la morte di George Floyd, sono stati inviati a Brooklyn Center. Qui sono stati chiusi tutti gli edifici scolastici, come riferiscono i media locali. Secondo la ricostruzione fornita dal dipartimento di polizia del Brooklyn Center, gli agenti hanno fermato un uomo per violazione del codice della strada e hanno visto che aveva un mandato di arresto in sospeso. L'uomo è rientrato nel veicolo mentre gli agenti cercavano di arrestarlo, si legge in una nota. La madre della vittima, Katie, ha detto che il figlio le ha telefonato durante il fermo per chiederle i dettagli dell'assicurazione, ma poi di aver sentito il rumore di un fruscio e che la comunicazione si è interrotta.