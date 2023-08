Missili russi colpiscono fabbrica svedese, tre morti. Mosca: «Un obiettivo militare». Cosa può succedere ora

Missili russi hanno colpito lo stabilimento svedese SKF in Ucraina. Tre dipendenti sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti. L'attacco scuote l'azienda con sede a Göteborg, che ha circa 1100 dipendenti nel territorio di Kiev (la maggior parte dei quali lavora nello stabilimento di Lutsk). La fabbrica produce cuscinetti a rulli conici, principalmente per l'industria automobilistica civile pesante. La città di Lutsk è ben lontana dalla linea del fronte e finora è stata relativamente risparmiata dai bombardamenti russi: la fabbrica ha quindi potuto continuare a funzionare dallo scoppio della guerra.

Guerra Ucraina, gli aggiornamenti. Kiev: «Lavoriamo per ottenere un invito al G20»

Cosa produce la fabbrica

Oggi le bandiere sventolano a mezz'asta nello stabilimento SKF di Göteborg.

Durante la giornata è stato osservato un minuto di silenzio per i tre dipendenti che, poco più di 24 ore fa, sono stati uccisi in un attacco alla fabbrica del produttore di cuscinetti a sfera nell'Ucraina occidentale. Altri quattro dipendenti sono rimasti feriti.

Rescuers managed to save another survivor of the Russian missile attack in Lutsk.



📹: SESU pic.twitter.com/RdwiCBnRse — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2023

La risposta dell'azienda

"In questo momento l'attenzione è tutta rivolta alla salute e al benessere dei dipendenti. Non c'è nulla di più importante in questa situazione", afferma Kenneth Carlsson, presidente del Consiglio mondiale dei sindacati SKF. Kenneth Carlsson, come tutti gli altri operai di Göteborg, ha reagito con sgomento quando ha saputo quello che era successo nello stabilimento gemello della città ucraina di Lutsk. "È estremamente tragico che tre lavoratori siano morti. La fabbrica in Ucraina è lontana, ma facciamo parte della stessa organizzazione. La prima cosa che ho fatto è stata assicurarmi che i miei colleghi del Consiglio Mondiale fossero al sicuro", ha dichiarato.

La minaccia dell'ambasciata russa

L'ambasciata russa in Svezia mercoledì ha confermato l'attacco alla fabbrica della società svedese SKF martedì notte. Ha affermato che si trattava di un obiettivo militare legittimo. Ciò risulta dalla dichiarazione dell'ambasciata russa, citata da "European Truth". L'ufficio di rappresentanza di Mosca ha ricordato la dichiarazione di propaganda del Ministero della Difesa della Federazione Russa sulla distruzione di "imprese chiave dell'industria militare del regime di Kiev". "Non capisci il collegamento? Allora spieghiamo: questo stabilimento di Lutsk fa parte dell'industria militare ucraina, produceva cuscinetti per Ukroboronprom. Naturalmente, non si dice una parola su questo fatto nella stampa svedese", afferma il commento.

Cosa può succedere?

Non si può escludere una reazione di Stoccolma. Anche se la fabbrica svedese si trovava in territorio ucraino, in cui c'è la guerra. E l'articolo 5 della Nato? La norma che prevede la possibilità dei Paesi Alleati di intervenire in difesa degli altri si attiva solo quando l'attacco viene effettuato nei confronti di uno Stato, non quindi in Ucraina.

Allerta per minaccia terroristica

La polizia svedese ha innalzato il livello di allerta per «minaccia terroristica» per il Paese dall'attuale 3 a 4, un livello appena sotto quello massimo. Alle ore 13:00 la polizia terrà una conferenza stampa a Stoccolma fornendo maggiori dettagli. «Bisogna aumentare il livello d'allerta ma non bisogna lasciarsi intimidire» dalle minacce terroristiche, aveva affermato ieri sera il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, collegando i timori alle tensioni provocate dai roghi delle copie del Corano, che hanno portato ad un aumento della minaccia di attentati terroristici nel Paese e in Danimarca.