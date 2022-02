Ucraina, Russia agli Usa: «Via armi nucleari e forze dall'est Europa»

La Russia chiede agli Usa il ritiro di tutte le forze e le armi dal sud-est dell'Europa e dai Baltici. E aggiunge che gli Stati Uniti non hanno risposto alla richiesta russa di riportare in patria le armi nucleari e astenersi da un ulteriore distribuzione di tali armamenti fuori dai suoi confini. Lo scrive Mosca nella lettera inviata agli Usa e resa nota dal ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta la Tass.

La Russia si dice «pronta al dialogo» con l'Occidente sulla questione ucraina nelle 11 pagine inviate agli Stati Uniti ma sottolinea che «le linee rosse e gli interessi strategici» sul fronte della sicurezza che aveva posto «sono stati ignorati»: «Questo è inaccettabile», è la posizione del ministero degli Esteri di Mosca, che rileva come «da Usa e Nato non siano arrivate risposte costruttive» alle sue esigenze. Lo riferisce la Tass.

Crisi ucraina, Draghi: «Zelensky ha chiesto aiuto Italia per parlare con Putin»

Nel documento si leggono le risposte russe alle controproposte americane sulle garanzie di sicurezza. «Gli ultimatum sul ritiro delle truppe da alcune aree del territorio russo, accompagnate dalla minaccia di sanzioni piu' severe, sono inaccettabili e minano le prospettive di raggiungere accordi reali», avverte Mosca nella lettera consegnata all'ambasciatore americano nella Federazione russa.

Ucraina, Stoltenberg: «Temiamo pretesto Russia per invasione»

John Sullivan, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, ha visitato l'edificio del ministero degli Esteri poche ore più tardi e se ne è andato poco dopo senza parlare con la stampa, ha riferito TASS.

