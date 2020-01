Professoressa fa sesso a tre con lo studente: il marito era fuori casa

Avrebbe fatto sesso con un suo studente, insieme a una sua collega, approfittando dell'assenza del marito. Joyce Churchwell, 40, di Tulsa, in Oklahoma, avrebbe invitato un suo studente di 18 anni in casa sua. La donna, approfittando dell'assenza del marito, si è fatta trovare in casa con una sua amica e ha proposto all'adolescente un rapporto a tre.

Pare che l'insegnante abbia adescato il 18enne su Facebook. Tutti e due frequentavano lo stesso istituto, così lei lo ha contattato su Snapchat e ha iniziato a mandarle delle foto hot. La professoressa lo avrebbe quindi invitato in casa e li si sarebbe consumato il rapporto. A sporgere denuncia, come riporta Metro, è stata la madre del giovane che in sede di processo ha ammesso di aver avuto degli incontri intimi con l'insegnante e una sua amica.

La 40enne è stata licenziata e accusata di abusi sessuali. Nonostante la maggiore età del ragazzo i giudici hanno ritenuto la donna in una posizione di superiorità rispetto al giovane e per questo rischia una dura condanna. L'altra donna, che ha dichiarato di essere stata coinvolta nel trio, ha lasciato la scuola ma non è stata accusata.

Ultimo aggiornamento: 16:29

