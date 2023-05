Shalie Lipp, la stella delle MMA muore a 21 anni. L'allenatore: «Il mio cuore è distrutto, non ti dimenticherò mai»

Shalie Lipp, giovane stella statunitense della MMA, è morta a soli 21 anni nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 11.30. Stando alle ultime ricostruzioni, l'automobile della ragazza - una Chevrolet Malibu del 2015 - si sarebbe scontrata con un'altra vettura di grossa cilindrata. A bordo anche il trentacinquenne Vital Trottier, allenatore dell'Academy of Combat Arts di Fargo (nello stato del Minnesota), di cui faceva parte la giovane atleta. Ma a perdere la vita nell'incidente è stata solo la 21enne, poiché, come riferito da diversi siti d'informazione americani, non indossava la cintura.

Shalie Lipp, chi era

Lipp, figlia del telecronista sportivo Rollie Lipp e della professoressa al college nel North Dakota, Jennie Bucholz, nel corso della sua breve ma già ricca carriera nel mondo MMA, aveva totalizzato tre vittorie e due sconfitte.

MMA fighter Shalie Lipp has died in a car crash aged 21 less than two weeks from her next fighthttps://t.co/DnEF6u8WrH pic.twitter.com/1U2z2Ap9iZ — Mirror Fighting (@MirrorFighting) May 8, 2023

Il ricordo dell'allenatore

«Il mio cuore è distrutto.

Sei stata una persona meravigliosa. Una tra le poche persone che abbia mai incontrato che era destinata a raggiungere i successi più importanti. Non ti dimenticherò mai e non riesco a immaginare che non ti vedrò questa settimana o mai più. Essere tuo amico mi ha cambiato per sempre. Grazie per tutti i momenti, le discussioni sia personali che professionali, le lacrime, le risate…»., ha detto l'allenatore in uno straziante ricordo.