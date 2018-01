Shutdown Usa, Statua della Libertà chiusa ai turisti

Domenica 21 Gennaio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - La Statua della Libertà? Chiusa, perlomeno ai turisti. Così come Ellis Island ed il suo Museo dell’Immigrazione. E ancora: uffici pubblici, parchi nazionali e, a cascata, tante e tante altre realtà governative.La parola del giorno a queste latitudini è shutdown: si tratta del blocco, della chiusura appunto, dell'amministrazione federale per mancanza di fondi. Fondi che vengono erogati sulla base di un accordo bipartisan che, a termine già scaduto, non si è ancora materializzato.Non è la prima volta che succede né sarà di certo l’ultima.Ma fa un certo effetto, agli stessi statunitensi ma soprattutto ai visitatori provenienti da tutto il mondo, vedersi sbarrare la strada che porta al monumento per eccellenza simbolo di questo Paese.Traghetti fermi e tutti a terra. Si cerca già una soluzione, anche soltanto temporanea, nell’ambito della sfera privata. Ma intanto restano lo smacco e la delusione.Entrambi destinati a perdurare «fino a nuovo annuncio», come recita il comunicato ufficiale del National Park Service.E così, mentre tutti aspettano il colpo di scena da Washington, non resta che ammirare Lady Liberty da lontano.La politica, assieme ai suoi interessi ed alle sue prove di forza, è anche questo.(Foto di Luca Marfé)