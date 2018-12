Silvia Romano, arrestato uno dei tre rapitori: con sé kalashnikov e munizioni

Silvia Romano: uno dei tre ricercati per il sequestro in Kenya è stato arrestato. Lo riporta il sito del quotidiano keniano Daily Nation citando una fonte ufficiale della polizia. L'arrestato è Ibrahim Adan Omar ed è stato preso dalla polizia a Tana River «ieri sera verso le sette», precisa il sito del principale giornale del Kenya, aggiungendo che l'uomo aveva un kalashnikov e circa cento munizioni.



LEGGI ANCHE Volontaria rapita in Kenia, Moavero: «Italia attende la sua rapida liberazione» Si stringe il cerchio intorno ai rapitori di: uno dei tre ricercati per il sequestro inè stato. Lo riporta il sito del quotidiano keniano Daily Nation citando una fonte ufficiale della polizia. L'arrestato è Ibrahim Adan Omar ed è stato preso dalla polizia a Tana River «ieri sera verso le sette», precisa il sito del principale giornale del Kenya, aggiungendo che l'uomo aveva un kalashnikov e circa cento munizioni.LEGGI ANCHE

Martedì 11 Dicembre 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 13:17

La conferma dell'arresto, compiuto «domenica sera» (non ieri sera come precedentemente riferito) a Bangale nella contea di Tana River, è stata data dal comandante della polizia amministrativa della regione costiera del Kenya, James Akoru, precisa il quotidiano. Gli altri due sospettati del rapimento della giovane volontaria milanese rapita tre settimane fa, Yusuf Kuno Adan e Said Adan Abdi, sono ancora in fuga, ricorda il Daily Nation. La polizia ha promesso una taglia di un milione di scellini keniani (equivalente a oltre 8.500 euro) a chiunque fornisca informazioni utili alla loro cattura.