Siria, drone attacca un'accademia militare a Homs: almeno sessanta morti, tra cui nove civili

Grave attacco in Siria dove si è verificata una vera e propria strage. Secondo quanto riporta il canale Al-Ikhbariya, l'attacco è avvenuto durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti ufficiali dell'Accademia. Sarebbero almeno 60 i morti dell'attacco condotto con un drone contro l'Accademia militare di Homs, nella Siria centrale. Lo dice l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con sede a Londra, secondo cui tra le vittime «ci sono almeno nove civili», mentre si contano decine di feriti.

Guerra, allarme barili-bomba: tecnici siriani a Mosca per preparare il massacro

