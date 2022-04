Missili Kalibr caricati sul sottomarino russo nel porto di Sebastopoli: l'immagine satellitare mostra l'arma di Putin

Nonostante la perdita del Moskva, la Russia continua a dominare il Mar Nero e attacca la costa ucraina con le navi, ma anche con i sottomarini. Un'immagine satellitare di Maxar Technologies, mostra un sommergibile di tipo Kilo mentre viene caricato con missili Kalibr al porto di Sebastopoli. La base portuale russa in Crimea è il check point (dove ricevono la manutenzione e vengono riforniti di armi) per i mezzi militari del Cremlino, che stanno portando avanti l'offensiva contro il confine sud di Kiev e che hanno contribuito alla presa di Mariupol.

New #satelliteimagery collected this morning reveals the loading of probable Kalibr missiles on a Kilo-class submarine in the Black Sea port of Sevastopol, Crimea, Ukraine. pic.twitter.com/zM3jE9YPlo

— Maxar Technologies (@Maxar) April 29, 2022