Svezia e Covid, il lockdown è raccomandato: «Evitate i trasporti pubblici e gli incontri con i non conviventi»

La Svezia, l'unico Paese al mondo che non ha mai imposto il lockdown, ha registrato 1.870 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, il numero più alto dall«inizio della pandemia. In tutto i casi di positività sono 110.594. Secondo l'Agenzia della salute svedese, in primavera i casi sono stati molti più contagi ma non sono stati registrati per la mancanza di test. Il record precedente di casi di Covid-19 era stato 1.698 a fine giugno. Le vittime di coronavirus in Svezia sono attualmente 5.933. L'Agenzia della salute e la regione di Uppsala solo una settimana fa hanno deciso di introdurre delle restrizioni. Ma sono comunque raccomandazioni, non provvedimenti legislativi.

Non ci sono multe, posti di blocco, autocertificazioni. Niente di tutto questo. Nelle raccomandazioni che introducono una forma di lockdown si chiede alla popolazione di evitare se possibile i tarsporti pubblici e di astenersi dall'icontrare persone non conviventi. Un lockdown raccomandato, insomma. «Ogni paese sta operando per il meglio ma nessuno sa quale sia la soluzione migliore», sottolinea Lena Hallengren il ministro della Salute svedese in un video in cui ribadisce il carattere non coercitivo che hanno preferito applicare alla gestione della pandemia.

Nelle immagini scattate dalle agenzie fotografiche si vedono gli studenti svedesi camminare tranquillamente per strada senza mascherina o aspettare di salire su un autobus affollato.

The Swedish Public Health Agency and Region Uppsala have agreed to introduce local recommendations due to an increase in the number of Covid-19 cases in the area. Residents are recommended not to take public transport if possible, nor spend time with people they don't live with. pic.twitter.com/D2asLwRV97 — Radio Sweden (@radiosweden) October 20, 2020

E i numeri per la razionalissima Svezia non sono confortanti. Le vicine Danimarca, Finlandia e Norvegia registrano casi di Covid e decessi nettamente inferiori. I casi sono cinque volte quelli della Danimarca e dieci volte quelli di Finlandia e Norvegia. Al punto che il paese è diventata una zona in cui si scoraggia il transito. La regione Kalmar, in Svezia, è passata da arancione a rossa, segno che i contagi sono aumentati. La Norvegia ha infatti emanato una raccomandazione di evitare tutti i viaggi non necessari verso quella regione svedese.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA