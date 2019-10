Gb, «Tafida Raqeeb non deve morire»: l'alta Corte ha deciso. La bimba di 5 anni andrà al Gaslini di Genova

«Siamo felici di poter accogliere Tafida all'ospedale Gaslini. Fin da subito abbiamo offerto la disponibilità ad accogliere la piccola e la sua famiglia nel nostro ospedale, poiché non sempre, purtroppo, è possibile guarire, ma sempre è doveroso prendersi cura e offrire spazio di accudimento e accoglienza». Lo dichiara Paolo Petralia, direttore generale Istituto Giannina Gaslini di Genova, dopo il via libera dell'Alta Corte britannica alla presa in carico da parte dell'Irccs ligure della bimba in gravissime condizioni dopo un trauma cerebrale. «Questo tempo, che viene offerto a Tafida e alla sua famiglia - sottolinea Petralia - è una condizione di dignità e qualità di vita, che da sempre al Gaslini viene offerto ai bambini di tutte le nazionalità e in tutte le condizioni. E in questo, ancora una volta, portiamo avanti la missione del nostro fondatore, rivolta ai bambini di ogni condizione, di ogni dove e in ogni tempo».

Tafida Raqeeb non deve morire: lo ha deciso oggi un giudice dell'Alta Corte britannica accogliendo - a differenza di casi analoghi - il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal London Hospital, dove la bimba di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver subito a febbraio un intervento al cervello, di staccare la ventilazione. Lo riportano i media. La famiglia ha chiesto di trasferirla al Gaslini di Genova, pronto a continuare ad assisterla. La piccola è in uno stato di coscienza minima e non soffre.