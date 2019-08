Onu, Taiwan: «Costruire le Nazioni Unite inclusive con Taiwan a bordo»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taiwan torna ad appellarsi alle Nazioni Unite per chiedere la partecipazione all'assemblea generale dell'Onu che si aprirà a New York il prossimo 17 dicembre.Lo scorso luglio, la presidente della Repubblica di Cina, questo il nome ufficiale di Taiwan, Tsai Ing-wen, durante un incontro con i rappresentanti permanenti alle Nazioni Unite degli alleati del paese asiatico (riconosciuto al momento solo da 17 nazioni nel mondo), ha ribadito che i 23 milioni di taiwanesi hanno il diritto di partecipare al sistema delle Nazioni Unite. Da cui ora sono invece esclusi per il veto della Cina, che considera l'isola parte del suo territorio. Tsai ha quindi sottolineato che Taiwan è impegnata a unirsi con i partner globali per contribuire a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg).«I principi di inclusione e di non lasciare indietro nessuno sono fondamentali per la realizzazione degli Sdg. Taiwan, una democrazia a tutti gli effetti, ha compiuto notevoli progressi nell'adempimento degli Sdg e ha fornito assistenza ai paesi bisognosi. Ciononostante, continua a essere esclusa dalla partecipazione a riunioni, meccanismi e attività correlate a causa di interferenze politiche - ha sottolineato in una dichiarazione Jaushieh Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taiwan -. Ciò ha minato seriamente il principio di partenariato, la base degli Sdg, che richiede la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti interessate e di tutti i popoli. Taiwan è disposta e pronta a condividere la sua storia di successo e contribuire ulteriormente allo sforzo collettivo per raggiungere gli Sdg».«Negli ultimi anni - ha continuato il ministro - Taiwan ha fornito assistenza allo sviluppo e avviato programmi di cooperazione con i paesi partner nel Pacifico, in Asia, Africa, America Latina e nei Caraibi. Solo nel 2018, Taiwan ha condotto progetti di sviluppo nelle aree di interesse Sdg in 39 paesi». Considerando la solida esperienza e il contributo dato, è quindi «assurdo», ha aggiunto, «che a Taiwan sia vietato condividere esperienze e informazioni importanti che potrebbero essere utilizzate per coordinare meglio gli sforzi internazionali».«La base giuridica spesso citata per escludere Taiwan dalle Nazioni Unite è la risoluzione 2758 (XXVI), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1971 - ha affermato ancora Wu -. Tuttavia, la risoluzione non affronta il problema della rappresentanza di Taiwan nelle Nazioni Unite, né afferma che Taiwan faccia parte della Repubblica popolare cinese (Rpc). Di fatto, Taiwan non fa parte della Rpc e non lo è mai stata. Solo il governo democraticamente eletto di Taiwan può rappresentare i suoi 23 milioni di persone. Sfortunatamente, le Nazioni Unite continuano ad abusare e interpretare erroneamente la risoluzione per giustificare l'esclusione e l'isolamento illegali di Taiwan».«Se l'Onu è seriamente intenzionata a promuovere l'inclusione e rendere lo sviluppo sostenibile per tutti, dovrebbe aprire le sue porte a Taiwan», ha concluso il ministro degli Esteri di Taipei.