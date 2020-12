Terremoto Croazia oggi 6.4, chiusa centrale nucleare in Slovenia: avvertito dal Veneto a Napoli

Una forte scossa di terremoto in Croazia , con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.19 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e qualcuno persino a Bologna, Ancona, Pescara ai Castelli Romani e a Napoli. La magnitudo del terremoto è stata di 6.4 con epicentro vicino Zagabria (ieri un'altra scossa di 5.2). Il sisma è stato avvertito distintamente in particolare sulla dorsale Adriatica italiana e nei Balcani. L'epicentro del forte terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. Profondità di soli 10 chilometri. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati , interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il centro di Petrinja è stato completamente distrutto. Come riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima, un minore. C'è chi è saltato dai tetti delle case per mettersi in salvo. La gente ferita è sdraiata sulle aiuole del parco. I vigili del fuoco hanno estratto vivi un uomo e il figlioletto da un'auto rimasta schiacciata. Gravi danni anche nel capoluogo della regione, Sisak. Il centro storico è distrutto. Crollato il tetto del padiglione di medicina interna dell'ospedale cittadino, distrutto il municipio dove si trovava una troupe della tv croata riuscita per un soffio a non rimanere sepolta dal crollo.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Chiusa centrale nucleare in Slovenia. La centrale nucleare di Krsko in Slovenia è stata chiusa per precauzione dopo la forte scossa di terremoto registrata in Croazia.

Seconda scossa in Slovenia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 12.24 nei pressi di Hinje in Slovenia, a 126 chilometri da San Dorligo della Valle (Trieste). Secondo le rilevazioni preliminari diffuse dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il sisma si è verificato a una profondità di 18 chilometri. Il terremoto di oggi in Croazia è stato avvertito molto chiaramente anche nella capitale Zagabria, dove è saltata l'erogazione di energia elettrica, e la popolazione è impaurita. La città fu colpita il 22 marzo scorso da in forte sisma di magnitudo 5.5 con gravi danni materiali. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia. Le autorità locali a Zagabria hanno invitato la popolazione a raggiungere luoghi all'aperto e a evitare di stare vicino a edifici in pericolo di crollo.

La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 della scala Richter che ha avuto come epicentro la zona a sudest di Zagabria, in Croazia, è stata avvertita distintamente in tutto il Nordest. Lo conferma la Protezione civile Fvg che sta ricevendo centinaia di telefonate da parte di persone allarmate da ogni angolo della regione. Secondo quanto apprende l'ANSA, non ci sono al momento segnalazioni di problemi per persone o cose, ma in alcune località, soprattutto della Venezia Giulia, i cittadini sono scesi in strada dopo aver avvertito il prolungato movimento tellurico. La sala operativa della Protezione civile regionale è in contatto con tutti i municipi mentre i quattro Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono in allerta, ma non si registrano al momento chiamate di soccorso. Saranno comunque disposti dei sopralluoghi per la verifica degli edifici più vecchi. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disertato la consueta conferenza stampa sulla situazione Covid in Veneto a causa della scossa di terremoto in Croazia avvertita in tutta la regione. Zaia ha affidato la comunicazione all'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin per seguire la vicenda della forte scossa avvertita anche in Veneto. L'incontro Covid si tiene nella sede della Protezione civile del Veneto, quindi nello stesso edificio dove ha sede anche l'unità di crisi per i terremoti.

La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Utenti riferiscono di averla sentita anche nella zona dei castelli romani. l terremoto è stato avvertito anche a Bolzano. Paura anche in alcuni quartieri di Napoli, dove ai piani alti delle abitazioni delle zone collinari i lampadari hanno oscillato a lungo. In Veneto sono diverse le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco che al momento però non registrano danni a cose o strutture.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 29km da #Zagreb, #Croazia. 367 segnalazioni in un raggio di 293km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/JZHlVnf5MG — Earthquake Network (@SismoDetector) December 29, 2020

