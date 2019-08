Terremoto, forte scossa di 6.0 in Turchia: attimi di terrore tra la popolazione

Giovedì 8 Agosto 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 14:42

Una forte scossa di terremoto di 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia , scatenando il terrore tra la popolazione. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica di, con epicentro registrato nella zona del, a una profondità di 19 chilometri e non lontano dalla città di, nella Turchia occidentale. Al momento non sono stati registrate vittime a causa dl forte sisma,