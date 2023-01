Tesoro nazista nascosto in Olanda: una mappa scatena la caccia a oro e gioielli. L'esercito dei metal detector

Un tesoro che vale milioni di dollari accumulato e nascosto dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale potrebbe ora venire ritrovato grazie a una mappa che sembra indicare il punto esatto in cui il bottino è stato sotterrato. Il documento è stato reso pubblico martedì dall’archivio nazionale olandese e, da quel giorno, armati di metal detector e pale, gruppi di cacciatori di tesori hanno invaso i campi che circondano la zona rurale di Ommeren, nei Paesi Bassi, dove si potrebbero trovare quattro grandi scatole piene di diamanti, rubini, oro, argento e ogni sorta di gioielli rubati dai nazisti dopo un’esplosione in una banca nell’agosto del 1944.

L’esistenza del tesoro non è mai stata confermata, ma l’istituto ha cercato di trovarlo nel 1947, ha detto a Reuters la portavoce del National Archive, Anne-Marieke Samson: «Non sappiamo con certezza se esistesse. Ma l’istituto ha fatto molti controlli e ha trovato la storia affidabile - ha detto Samson - il tesoro potrebbe benissimo essere già stato dissotterrato».

La possibilità di trovare oggetti di valore non ha scoraggiato gli archeologi dilettanti: «Vedo gruppi di persone con metal detector ovunque - ha detto a Reuters Jan Henzen, 57 anni, mentre faceva una pausa dalla ricerca - Ho deciso di cercare da solo, anche se la possibilità che il tesoro sia ancora qui dopo 70 anni è minuscola. Voglio comunque fare un tentativo». L’ex sindaco di Ommeren, Klaas Tammes, che ora gestisce la fondazione che possiede le terre che potrebbero nascondere il tesoro, ha detto di aver visto persone provenienti da tutto il Paese: «Una mappa con una fila di tre alberi e una croce rossa che segna un punto in cui dovrebbe essere nascosto un tesoro stimola l’immaginazione - ha detto - Chiunque trovi qualcosa dovrà segnalarcelo, quindi vedremo. Ma non mi aspetto che sia facile».