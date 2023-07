Tottenham, arrestato il patron del club Joe Lewis: è accusato di insider trading, informazioni riservate ad amanti, amici e familiari

Terremoto in casa Tottenham. L'azionista di maggioranza del club, Joe Lewis, è stato arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di insider trading. Il procuratore del distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha annunciato infatti in una nota le 19 accuse a carico del miliardario, considerato uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, contenute in un documento di 29 pagine.

Nel corso degli anni, più precisamente dal 2013 al 2021, Lewis avrebbe permesso ad amanti, amici e familiari di guadagnare milioni di dollari condividendo informazioni riservate relative all'andamento della Borsa.

Nello specifico avrebbe «abusato del suo accesso ai consigli di amministrazione di varie società per fornire informazioni non disponibili al grande pubblico alle sue relazioni romantiche, assistenti personali, piloti privati e amici».

Ne è derivato un vero e proprio schema di «corruzione aziendale», che consisteva nella remunerazione dei dipendenti con informazioni oppure in uno scambio di favori. Lewis, per la più grave delle accuse, rischia 25 anni di carcere e insieme a lui andranno a processo anche Patrick O'Connor e Bryan Waugh, due piloti dei suoi jet privati.