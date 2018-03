Toys «R» Us, annuncia il fallimento del suo impero dei giocattoli e muore dopo una settimana

Ai suoi giocattoli è sopravvissuto appena una settimana. Il fondatore della catena americana Toys «R» Us è morto ieri all'età di 94 anni, proprio una settimana dopo aver annunciato la bancarotta della sua società negli Stati Uniti. La notizia del decesso è stata confermata dalla compagnia in un comunicato. «Ci sono stati molti momenti tristi per Toys R Us nelle ultime settimane, ma nessuno è più straziante della notizia odierna sulla morte del nostro amato fondatore, Charles Lazarus. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Charles e i suoi cari», si legge. «Ci ha visitato nel New Jersey proprio l'anno scorso e gli saremo per sempre grati per la sua energia positiva, la passione per il cliente e l'amore per i bambini di tutto il mondo», ha continuato.



Lazarus ha iniziato a vendere mobili per bambini 70 anni fa, prima di espandere la sua attività e diventare il più grande rivenditore di giocattoli negli Stati Uniti e nel mondo. Di recente, però, la compagnia ha avuto difficoltà economiche e ha dichiarato bancarotta a settembre, a causa del crescente debito e della concorrenza delle vendite online. In seguito alle scarse vendite nel periodo natalizio, la scorsa settimana ha annunciato la chiusura dei 735 negozi rimanenti negli Stati Uniti, con la conseguente perdita di 33mila posti di lavoro.

Venerdì 23 Marzo 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA