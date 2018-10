Traghetto con 335 passeggeri in fiamme nel mar Baltico: «C'è stata un'esplosione»

#BREAKING: A ferry carrying 335 people is on fire in the Baltic Sea, Lithuania’s military said on Tuesday. - Reuters/Independent — I.E.N. (@BreakingIEN) 2 ottobre 2018

Paura in alto mare. Più di 300 persone sono bloccate neldopo che «un'esplosione ha causato un incendio» su un traghetto di una compagnia danese al largo della città russa di. A dare la notizia sono alcuni media internazionali.I soccorritori russi e lituani sono già stati mobilitati per l'operazione di salvataggio.Un traghetto dicon 335 persone a bordo (298 passeggeri e membri d'equipaggio) sarebbe salpato dal portoindiretto al porto diinquando è scoppiato lì'incendio dopo che un'esplosione ha scosso la sua sala macchine.La nave stava navigando nelle acque internazionali, a circa 135 chilometri da Kaliningrad, un'enclave russa tra Polonia e Lituania. Non ci sono state notizie di vittime finora. I passeggeri sarebbero stati trasferiti in un luogo sicuro sulla nave, ma i suoi motori sono stati spenti ed è attualmente alla deriva e in attesa di aiuto. 'Regina Seaways' appartiene alla società daneseed è stata costruita nel 2010.Attualmente 4 navi militari e alcuni elicotteri stanno soccorrendo il traghetto. Le fiamme - secondo il ministro della Difesa lituano - sono state estinte. Ora si dovrà decidere se trasbordare i passeggeri e rimorchiare la nave in porto.