Nord Stream, danni e fuga di gas «senza precedenti». Germania: «È un sabotaggio». E il prezzo torna a salire

Dopo i cali degli ultimi giorni il prezzo del gas ad Amsterdam accelera dopo che il Nord Stream ha dichiarato di essere fuori uso per danni «senza precedenti» tre sue linee, con il governo di Berlino che imputa l'origine del danneggiamento ad attacchi o atti di sabotaggio. Il Cremlino definisce la diminuzione della pressione «una situazione che richiede un'indagine urgente». Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riferisce la Tass.I future Ttf avanzano del 5,8% a 184 euro al megawattora, dopo che il Nord Stream ha detto che è impossibile stimare una tempistica per il ripristino delle operazioni.

Nord Stream, calo di pressione e perdita di gas

I danni avvenuti contemporaneamente su tre linee offshore di Nord Stream in un solo giorno «sono senza precedenti». Ha affermato l'operatore della rete Nord Stream ag, secondo quanto riporta Ria Novosti. L'azienda ha inoltre dichiarato l'impossibilità di stimare quando sarà ripristinata la capacità operativa del sistema di reti del gas. Nord Stream ha riportato un calo di pressione su entrambe le stringhe del gasdotto e ha affermato che stava indagando sull'incidente. Il collegamento è stato chiuso questo mese e non c'è alcun impatto sulle forniture, ma aumenta il nervosismo nel mercato. L'evento ha fatto seguito a un precedente rapporto secondo cui i controlli sono iniziati dopo che anche il Nord Stream 2 - il controverso condotto inattivo - ha subito un'improvvisa perdita di pressione e sono state rilevate perdite di gas nelle zone economiche esclusive danesi e svedesi, che hanno alzato l'allerta.

L'impatto sull'Europa

Nord Stream, che scorre sotto il Mar Baltico, l'anno scorso ha consegnato quasi il 40% del gas russo all'Europa. Ma Gazprom PJSC ha ridotto i flussi su quella rotta in più fasi a partire da giugno, adducendo problemi tecnici alle apparecchiature al punto di ingresso, prima di interrompere del tutto le forniture. Il Nord Stream 2, che corre vicino al primo condotto, è stato costruito e riempito di gas tecnico l'anno scorso, ma non ha mai fornito carburante all'Europa durante lo scontro del Cremlino con l'Occidente. «La notizia che sono state rilevate perdite presso Nord Stream probabilmente supporta il rialzo oggi, poiché un riavvio diventa ancora più incerto ora», hanno affermato in una nota gli analisti della società di trading Energi Danmark.

Il presidente del regolatore di rete tedesco, Klaus Mueller, ha dichiarato su Twitter che la situazione del mercato rimane «tesa», ma il Paese e l'Unione Europea non dipendono più dalle forniture di Nord Stream. L'operatore del gasdotto ha emesso un avviso di interruzione formalmente attivo fino al 26 ottobre, mentre il ministero dell'Economia tedesco ha affermato che è «in procinto di chiarire la questione».

L'altalena del prezzo

Con l'aumento delle scorte avviate dai Paesi europei per soddisfare la domanda invernale, i prezzi del gas sono scesi di quasi il 50% dai massimi di agosto. I siti di stoccaggio sono pieni per circa l'88%, al di sopra della media quinquennale, anche se le esportazioni dei gasdotti russi sono scese al minimo. Anche le forti importazioni di gas naturale liquefatto e le previsioni meteorologiche miti per ottobre, dopo l'attuale ondata di freddo, hanno aiutato a stabilizzare il mercato. Secondo BloombergNEF l'Europa potrebbe importare quasi il 40% in più di GNL durante il prossimo inverno rispetto all'anno precedente. Insieme alla distruzione della domanda derivante dall'aumento dei prezzi, quelle spedizioni sarebbero sufficienti per coprire un arresto completo dei flussi degli oleodotti russi dal 1 ottobre. Tuttavia, i commercianti stanno osservando da vicino le mosse di Mosca per vedere se la situazione possa deteriorarsi ulteriormente. Ci sono anche preoccupazioni sulla capacità dell'Europa di riempire i depositi la prossima estate senza i volumi russi. Nel frattempo, la Commissione europea, sotto pressione per presentare proposte per arginare la peggiore crisi energetica del continente degli ultimi decenni, rinvierà la pubblicazione del suo piano dettagliato sui passi futuri per abbassare i prezzi del gas e alleviare la volatilità del mercato.