Irpef, aumenti tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la bozza in cdm e cosa cambia

Parte la revisione della tassazione sui redditi dei lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e per i redditi d'impresa. Arriva infatti domani in consiglio dei ministri per l'esame preliminare lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dell'Irpef e dell'Ires, con cui inizia una prima attuazione dei criteri della delega fiscale per i vari redditi.

Irpef e tredicesime, le novità in arrivo

Sul provvedimento, che è il tredicesimo decreto attuativo della delega fiscale, circola una bozza di 20 articoli, suddivisi in due parti, una prima sui redditi agrari, da lavoro dipendente, autonomo e diversi e una seconda dedicata ai redditi d'impresa. Ma il testo, in cui figura tra l'altro un incremento fino a 80 euro nelle tredicesime di quest'anno del bonus per i dipendenti con meno di 15mila euro di reddito, non è quello definitivo, avverte il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo.

