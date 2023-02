Uccisa perché trans: Brianna massacrata in un parco a solo 16 anni, arrestati due adolescenti

La morte di Brianna Ghey sta sconvolgendo la Gran Bretagna. La giovane potrebbe essere stata uccisa proprio perché aveva scelto di essere una ragazza. Brianna, infatti, era nata maschio, ma da sempre era apparsa molto femminile e da diversi mesi aveva iniziato la sua transizione per diventare donna a tutti gli effetti. E sabato 11 febbraio, nel pomeriggio, la giovane trans è stata massacrata a coltellate in un parco a Culchet, un villaggio benestante nel Cheshire, fra Liverpool e Manchester in Inghilterra.

Arrestati due 15enni

La polizia ha arrestato due 15enni, un ragazzo e una ragazza, parlando di un «attacco mirato», dopo che Brianna per lungo tempo era stata vittima di bullismo e vessazioni a scuola. Brianna viene descritta dalle conoscenti della famiglia come una persona «molto silenziosa», probabilmente «a ragione di ciò che stava attraversando». Ma c'è chi rivela che la giovane, di soli 16 anni, era da sempre stata vittima di bullismo a cuasa della sua identità di genere.

La denuncia

A denunciare le violenze subite da Brianna, prima dell'omicidio, è il padre di una sua compagna di scuola che ha rivelato come la giovan transgender fosse bullizzata «senza sosta» a causa della sua voglia di essere una ragazza a tutti gli effetti. L'uomo ha accusato le autorità scolastiche e la polizia di non affrontare le aggressioni contro «chiunque sia differente o dia nell’occhio». «Ho sempre temuto che qualcosa potesse succedere a una ragazza come Brianna», ha aggiunto l’uomo.

L'identità di genere

La polizia ha spiegato che non ci sono prove che si sia trattato di un crimine d’odio, ma che gli inquirenti tengono aperta la possibilità che la motivazione sia legata allo status di transgender di Brianna. Il tema dell’identità di genere è particolarmente delicato in Gran Bretagna, dove la questione dei diritti dei trans è diventata terreno di scontro politico e guerra culturale. Dopo la legge approvata recentemente dal Parlamente scozzese, infatti, sono subito scoppiate feroci polemiche. La legge consente di cambiare legalmente sesso con una semplice autocertificazione: il governo di Rishi Sunak ha fatto ricorso a una prerogativa mai usata prima e ha messo il veto alla legge, nel timore che potessero essere messi a rischio i diritti e la sicurezza delle donne.

Il dibattito politico

Uno scontro politico che ha visto scendere in campo diverse personalità, tra cui la scrittrice JK Rowling, diventata portavoce dello schieramente femminista che teme l'erosione degli spazi femminili, sacrificati a favore dell'identità di genere. Ma, adesso, la tragica sorte toccata a Brianna riporta la questione sulle sofferenze provate da chi non si riconosce nel proprio corpo. La politica è chiamata a intervenire con urgenza per evitare che altre persone possano fare la fine di Brianna Ghey.