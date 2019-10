Trump, la politica nel cassetto: a Washington si parla solo di impeachment

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 06:00

WASHINGTON - Svegliarsi qui ha un che di surreale.Sulle prime pagine dei giornali, nei notiziari strillati in televisione, tra i caffè lunghi di Starbucks, non si parla d’altro: impeachment.Oltre al moto popolare, una strategia precisa: quella dei democratici.Surreale perché di politica quasi non si parla più.Non si parla dei candidati, non si parla dei dibattiti, non si parla più di esteri né di economia né di dazi.Si spera.Si spera nel passo falso, si spera di produrre la prova del ko.Nel frattempo, però, si dimentica tutto il resto.Mentre l’altro candidato, quello certo, continua a testa bassa una campagna elettorale mai finita e lunga già quattro anni.Donald Trump è un fiume in piena e, per quanto alle volte possa sembrare alle corde, al centro della scena a stelle e strisce c’è solo e soltanto lui.Una sorta di gigantesca scommessa della sinistra dem che, se persa, gli lascerebbe campo libero al punto che avrebbe vinto già.La sensazione è che il partito abbia compreso di non avere i numeri, e soprattutto un capofila, per giocarsi e per vincere la corsa 2020. E abbia allora cambiato strada, puntando sull’alternativa della scorciatoia giudiziaria.Attenzione: tra la Russia, l’Ucraina e la Cina, di tracce ce ne sono svariate. Ma non è affatto detto che si concretizzino in alcunché. Del resto, la narrativa criminale dei “gate”, siano appunto russi o ucraini, dura da anni, in buona sostanza dalla notte del trionfo di Trump, e appare in qualche modo stanca.Viceversa non è stanco il tycoon che paradossalmente nel suo “uno contro tutti” riesce a dare il meglio di sé, specie agli occhi di una base elettorale ogni giorno un po’ più eccitata dal confronto-scontro e ogni giorno un po’ più ansiosa di correre al voto.L’agitarsi dei democratici invece, caratterizzato dal vuoto dei volti e delle proposte concrete, assomiglia sempre più a quello di chi, nell’alto mare della politica, sta per annegare.