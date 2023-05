Monarchi e reali di tutto il mondo sono scesi in Gran Bretagna questo fine settimana per l'incoronazione di re Carlo III, un evento eccezionale che è stato visto da milioni di persone, che sembra far da ponte passato e presente. La Royal Family inglese attira spesso l'attenzione globale con il suo fasto, le sue cerimonie, per non parlare dei dissidi e le maldicenze. Ma ci sono famiglie reali assai più ricche e potenti, dal sud-est asiatico al Medio Oriente, che arrivano ai giorni nostri con il loro bagaglio di controversie degne di nota. Da a Margherita II fino a Naruhito: ecco la guida alle monarchie più famose del mondo.

Arabia Saudita

L' Arabia Saudita è una monarchia assoluta, in cui il re detiene l'autorità sia politica che religiosa. Il paese segue il sistema della monarchia ereditaria, dove il titolo di re viene tramandato all'interno della famiglia reale Al Saud. L'attuale monarca è il re Salman bin Abdulaziz Al Saud, salito al trono nel 2015. Nel 2017, il re Salman dell'Arabia Saudita ha nominato suo figlio Mohammed bin Salman come principe ereditario, rimuovendo suo nipote, Mohammed bin Nayef, come erede.

Giappone

Il Giappone ha una monarchia costituzionale, in cui l'imperatore funge da capo di stato cerimoniale mentre il governo effettivo è svolto da funzionari eletti. L'attuale imperatore del Giappone è l'imperatore Naruhito, salito al trono nel 2019 in seguito all'abdicazione di suo padre, l'imperatore Akihito. È importante notare che la monarchia giapponese ha una lunga storia e si ritiene che la famiglia imperiale sia la monarchia ereditaria più antica del mondo, con un lignaggio che risale a più di 2.600 anni fa.

Qatar

Il Qatar è una monarchia assoluta, dove la famiglia regnante Al Thani detiene la massima autorità del paese. Il monarca, attualmente emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, funge da capo di stato e ha ampi poteri sul governo del Qatar. Nella monarchia del Qatar, l'emiro esercita l'autorità esecutiva e ha l'ultima parola in materia di governance, legislazione e definizione delle politiche.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno una monarchia costituzionale, con il re Guglielmo Alessandro come monarca regnante. Simile ad altre monarchie costituzionali, il ruolo del re è principalmente simbolico e il paese è governato da rappresentanti eletti.

Bhutan

Il Bhutan ha una forma unica di monarchia conosciuta come "Druk Gyalpo" o Dragon King. La monarchia in Bhutan è ereditaria, con l'attuale monarca Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, salito al trono nel 2006 dopo l'abdicazione del padre. In Bhutan, il re non è solo un prestanome cerimoniale, ma svolge anche un ruolo significativo nel governo del paese. La monarchia in Bhutan è guidata dai principi della "felicità nazionale lorda", che enfatizza il benessere e la felicità del popolo bhutanese rispetto alla ricchezza materiale.

Spagna

Spagna è una monarchia costituzionale, con il re Felipe VI come monarca regnante. Il ruolo del monarca spagnolo è principalmente simbolico, con poteri esecutivi limitati. Il re Felipe VI è salito al trono nel 2014 in seguito all'abdicazione di suo padre, il re Juan Carlos I. A suscitare interesse verso il trono spagnolo però non è tanto il re quanto la regina consorte, Letizia Ortiz. Perché è stata la prima donna divorziata a diventare regina di Spagna, lasciando la professione da giornalista per sposare il suo (allora) principe delle Asturie.

Thailandia

La Thailandia ha una monarchia costituzionale, dove il re funge da capo di stato. La monarchia in Thailandia detiene una posizione venerata e influente all'interno del paese. L'attuale monarca della Thailandia è il re Maha Vajiralongkorn, noto anche come re Rama X, salito al trono nel 2016 in seguito alla morte di suo padre, il re Bhumibol Adulyadej (re Rama IX).

Danimarca

Margherita II di Danimarca è la regina di Danimarca, figlia maggiore di re Federico IX e della regina Ingrid. Nel 1967, sposò Henri de Laborde de Monpezat, da cui ha avuto due figli maschi: il principe ereditario Federico (nato nel 1968) e il principe Gioacchino (nato nel 1969). È vedova dal 13 febbraio 2018. Quando suo padre, Federico IX, morì nel 1972, Margherita gli succedette come Regina di Danimarca, diventando la prima sovrana danese dai tempi di Margherita I (1375-1412), che regnò anche in Svezia e Norvegia (Unione di Kalmar).

Bahrein

L'attuale monarca del Bahrein è il re Hamad bin Isa Al Khalifa, salito al trono nel 1999. Nella monarchia del Bahrein, il re detiene significativi poteri esecutivi e svolge un ruolo centrale nel governo del paese. Il re ha l'autorità di nominare il governo, compreso il primo ministro e i membri del gabinetto. Ha anche il potere di emanare decreti, sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni. La famiglia regnante Al Khalifa è al potere dalla fine del XVIII secolo.